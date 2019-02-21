Стали известны номинанты украинской премии за лучший альбом APrize-2019

Из 243 альбомов, которые вышли в 2018 году, в шорт-лист попало только 10.

Стали известны номинанты украинской премии APrize-2019, которую вручают за лучший альбом. Читайте такжеУкраинский фильм "Донбасс" стал претендентом на "Оскар" (видео) Среди них как широко известные в Украине исполнители, так и новые звезды украинской сцены. Полный список опубликован на сайте премии. Среди 243 альбомов, которые вышли в 2018 году жюри премии отобрало лишь 47. После этого путем голосования слушателей в шорт-лист попали 10 исполнителей: • Andrey Chmut — Smoothability • Atomic Simao — Levitation Loom Four • Freel — "Вспышка" • Джамала — "Крылья" • Latexfauna — Ajahuaska • LAUD — "Музыка" • ONUKA — MOZAЇКА • YUKO — DURA? • Вагоновожатые — "Референс" • KRUTЬ — Live Concert With Chamber Orchestra Победителя премии объявят на гала-концерте 28 февраля. Как сообщал УНИАН, 24 февраля состоится церемония вручения премии "Оскар".

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