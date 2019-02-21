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Стали известны номинанты украинской премии за лучший альбом APrize-2019

14:37, 21 февраля 2019
Общество
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Стали известны номинанты премии APrize / скриншот

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Среди них как широко известные в Украине исполнители, так и новые звезды украинской сцены. Полный список опубликован на сайте премии.

Среди 243 альбомов, которые вышли в 2018 году жюри премии отобрало лишь 47. После этого путем голосования слушателей в шорт-лист попали 10 исполнителей:

• Andrey Chmut — Smoothability

• Atomic Simao — Levitation Loom Four

• Freel — "Вспышка"

• Джамала — "Крылья"

• Latexfauna — Ajahuaska

• LAUD — "Музыка"

• ONUKA — MOZAЇКА

• YUKO — DURA?

• Вагоновожатые — "Референс"

• KRUTЬ — Live Concert With Chamber Orchestra

Победителя премии объявят на гала-концерте 28 февраля.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля состоится церемония вручения премии "Оскар".

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Теги: #премия#музыка