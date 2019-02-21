Стали известны номинанты украинской премии за лучший альбом APrize-2019
Стали известны номинанты украинской премии APrize-2019, которую вручают за лучший альбом.
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Среди них как широко известные в Украине исполнители, так и новые звезды украинской сцены. Полный список опубликован на сайте премии.
Среди 243 альбомов, которые вышли в 2018 году жюри премии отобрало лишь 47. После этого путем голосования слушателей в шорт-лист попали 10 исполнителей:
• Andrey Chmut — Smoothability
• Atomic Simao — Levitation Loom Four
• Freel — "Вспышка"
• Джамала — "Крылья"
• Latexfauna — Ajahuaska
• LAUD — "Музыка"
• ONUKA — MOZAЇКА
• YUKO — DURA?
• Вагоновожатые — "Референс"
• KRUTЬ — Live Concert With Chamber Orchestra
Победителя премии объявят на гала-концерте 28 февраля.
Как сообщал УНИАН, 24 февраля состоится церемония вручения премии "Оскар".