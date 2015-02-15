По факту взрыва на железнодорожной подстанции в Харьковской области открыто дело

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, по факту ночного взрыва на контактной электроподстанции Купянской дистанции электроснабжения (поселок Зеленый Колодец Чугуевского района) органами внутренних дел начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса ("преднамеренное повреждение имущества").

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В результате взрыва были повреждены два радиатора системы охлаждения трансформаторов. Безопасность транспортного соединения не пострадала. Жертв и пострадавших нет. Продолжается осмотр места происшествия: работают взрывотехники, оперативно-следственная группа, кинологи.

Как сообщал УНИАН, взрыв на железнодорожной электроподстанции произошел сегодня, 15 февраля, около 3.00.