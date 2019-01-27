"Наивная мечтательница": Тина Кароль показала себя в школьной форме (фото)
06:37, 27 января 2019Общество
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25 января певице исполнилось 34 года.
Певица порадовала поклонников фотографией из детства / instagram.com/tina_karol
Популярная украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками своей фотографией из детства.
Артистка опубликовала в Instagram фото в школьной форме.
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25 января одна из самых популярных певиц Украины с миллионной армией поклонниц и поклонников отпраздновала День рождения.
Фото, которое она трогательно подписала “Наивная мечтательница!”, произвело настоящий фурор в сети.
«Милашка. Какая была, такая и осталась. Только выросла», «Любимая артистка и очаровательная женщина. С Днём рождения, обожаю тебя и твои песни. Твоя поклонница», «Милашка», «Детскими глазами смотрит Бог», «Очень похожая», - делились лестными комментариями поклонники певицы.
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