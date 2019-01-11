Тина Кароль загипнотизировала сеть глубоким декольте (фото)

Певица порадовала поклонников новым пикантным кадром.

Популярная украинская певица Тина Кароль восхитила поклонников откровенным снимком.

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Артистка опубликовала в Instagram загадочный снимок, где она демонстрирует глубокое декольте, обнажив пышную грудь. Фото произвело настоящий фурор в сети.

"Ну, это уже слишком", "Самая красивая", "Просто шикарная", "Богиня", "Так чувственно", "Очень красивая", "Красота нереальная", "Ослепительная", - пишут в комментариях под кадром.

Ранее украинская певица Тина Кароль вызвала восторг среди подписчиков в соцсети новым фото, на котором она позирует без белья.