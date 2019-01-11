Тина Кароль загипнотизировала сеть глубоким декольте (фото)
09:18, 11 января 2019Общество
1030 0
Певица порадовала поклонников новым пикантным кадром.
Тина Кароль очаровала сеть / фото instagram.com/tina_karol
Популярная украинская певица Тина Кароль восхитила поклонников откровенным снимком.
Читайте такжеАни Лорак показала, как "зажигала" на росТВ в сексуальном платье (видео)
Артистка опубликовала в Instagram загадочный снимок, где она демонстрирует глубокое декольте, обнажив пышную грудь. Фото произвело настоящий фурор в сети.
"Ну, это уже слишком", "Самая красивая", "Просто шикарная", "Богиня", "Так чувственно", "Очень красивая", "Красота нереальная", "Ослепительная", - пишут в комментариях под кадром.
Ранее украинская певица Тина Кароль вызвала восторг среди подписчиков в соцсети новым фото, на котором она позирует без белья.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter