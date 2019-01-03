Тина Кароль поразила поклонников чувственным фото
11:18, 03 января 2019Общество
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Новый образ Тины Кароль покорил сеть.
Тина Кароль очаровала сеть / фото instagram.com/tina_karol
Популярная украинская певица Тина Кароль показала сексуальное фото, на котором она предстает в одежде с глубоким декольте и открытыми плечами.
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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре она позирует с собранными волосами и яркой помадой.
Под фото - масса приятных комментариев: "Очень красивое фото", "Нежность", "Вау!", "Роскошная", "Как фарфоровая куколка в красивой обёртке", "Просто глаз не оторвать".
Ранее украинская певица Тина Кароль вызвала восторг среди подписчиков в соцсети новым фото, на котором она позирует без белья.
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