Тина Кароль поразила поклонников чувственным фото

Новый образ Тины Кароль покорил сеть.

Популярная украинская певица Тина Кароль показала сексуальное фото, на котором она предстает в одежде с глубоким декольте и открытыми плечами.

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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре она позирует с собранными волосами и яркой помадой.

Под фото - масса приятных комментариев: "Очень красивое фото", "Нежность", "Вау!", "Роскошная", "Как фарфоровая куколка в красивой обёртке", "Просто глаз не оторвать".

Ранее украинская певица Тина Кароль вызвала восторг среди подписчиков в соцсети новым фото, на котором она позирует без белья.