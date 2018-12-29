На Львовщине за кражу автомата у сослуживца военного приговорили к 5 годам тюрьмы

Отмечается, что солдат совершил кражу с целью собственного обогащения.

Во Львовской области за похищение оружия и боеприпасов у сослуживца военнослужащего приговорили к лишению свободы сроком на 5 лет.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы военной прокуратуры Западного региона Украины.

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"В суде военной прокуратурой Львовского гарнизона доказано, что в октябре 2017 года указанный солдат с целью личного обогащения похитил у сослуживца, старшего сержанта, оружие и боеприпасы: автомат АК 74 и два снаряженных магазина с 60 патронами", - говорится в сообщении .

Яворовский районный суд Львовской области признал виновным военнослужащего одной из воинских частей Львовщины в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 410 УК Украины (Похищение оружия и боеприпасов в условиях особого периода, кроме военного положения) и приговорил бойца к 5 годам лишения свободы.