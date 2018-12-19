В Черновицкой области первая церковная община решила перейти из РПЦ в Православную церковь Украины

Сейчас это первая на Буковине община, которая после Объединительного собора решила перейти из РПЦ в Украине в ПЦУ.

В Черновицкой области первая церковная община решила перейти из Русской православной церкви в Украине под патронат единой поместной Православной церкви Украины.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сообщил главный специалист отдела по вопросам охраны культурного наследия, национальностей и религии Черновицкой областной госадминистрации Сергей Бухаров.

По его словам, решение о переходе в ПЦУ было принято сегодня на общем собрании прихожан села Шишковцы Кицманского района.

«Люди хотели принять это решение еще раньше. Инициативная группа работает еще с лета. Сейчас это первая на Буковине община, которая после Объединительного собора решила перейти из РПЦ. Правда, не первая в Украине - ведь раньше на такой шаг пошла община в Виннице», - сообщил Бухаров.

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По словам чиновника, на собрании сегодня утром в селе Шишковцы присутствовали около 100 прихожан, среди которых только один человек отказалась проголосовать за переход в ПЦУ.

«Людей поддержал и священник, который был председателем собрания», - добавил чиновник.

Бухаров отметил, что сейчас в Черновицкой области есть еще ряд церковных общин, которые намерены перейти из РПЦ под патронат поместной церкви.

«Но я пока не хочу их называть, чтобы собрания не сорвались», - сообщил чиновник.

Как ранее сообщал УНИАН 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины, который 6 января 2019 года получит томос об автокефалии от Вселенского патриарха Варфоломея.