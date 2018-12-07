Поддержка женского предпринимательства - актуальная дискуссия на Втором Украинском Женском Конгрессе

Второй Украинский Женский Конгресс проходит в Киеве 7-8 декабря 2018 года.

Сегодня в Киеве начал работу Второй Украинский Женский Конгресс.

Сейчас продолжается дискуссия о расширении экономических возможностей для женщин и преодоления дискриминации на рабочем месте и в предпринимательстве.

Вторая часть дискуссии касается поддержки женского предпринимательства и распространения успешного опыта создания женщинами собственного дела.

Модерирует дискуссию Светлана Войцеховская, народный депутат Украины, сопредседатель межфракционного депутатского объединения «Равные возможности» в Верховной Раде Украины.

Участвуют народный депутат Украины, заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной политики и предпринимательства Александра Кужель, первый заместитель Министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов, основатель и главный исполнительный директор Horizon Capital Елена Кошарная, руководитель Программы Местного Экономического Развития, Фонд Western NIS Enterprise Ирина Озимок, генеральный директор компании Кока-Кола Украина Камран Искандаров, а также эксперт по развитию социального предпринимательства и бюджетной адвокации, соучредитель Общественного союза «Социальное предприятие «Учебно-производственный центр» Роман Дрозд.