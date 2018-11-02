310 лет Батуринской трагедии: как Москва устроила в Украине жестокую карательную операцию

Московский князь Меньшиков сжег столицу Гетманщины и жестоко расправился с ее жителями.

Сегодня Украина отдает дань памяти жертвам одного из самых трагических эпизодов украинской истории – уничтожения российскими войсками гетманской столицы Батурин и жестокой расправы над его жителями 2 ноября 1708 года.

По оценкам историков, жертвами массового убийства стали от 11 до 15 тысяч горожан. УНИАН вспомнил, почему русский царь совершил страшное преступление против украинского народа и кто ему в этом помог.

Выбор Мазепы

По условиям украинско-российского соглашения 1654 года (так называемые Мартовские статьи), Украинская Гетманщина переходила под протекцию московского царя, однако сохраняла собственное самоуправление, вооруженные силы и независимость во внутренних делах. Тем не менее, уже с первых лет действия соглашения Москва начала активно ущемлять автономию Гетманщины, стремясь полностью поглотить украинские земли.

Понимая опасность союза с Москвой для украинской государственности, гетман Иван Мазепа искал возможности для изменения политического курса страны. По состоянию на 1708 год Московия уже восьмой год подряд воевала против Швеции в Великой Северной войне. Антишведская коалиция развалилась, а молодой шведский монарх Карл ХІІ был одаренным военачальником и имел все шансы одержать победу.

Поход Карла XII на Смоленск и Москву в 1708 году значительно усложнился, когда Московия начала использовать тактику «выжженной земли», лишая шведское войско необходимых для похода ресурсов. Спасая свое войско от разорения, шведский монарх направил его на зимовку в Украину. В этих условиях Мазепа предложил шведскому королю союз, который позволил бы Гетманщине вырваться из-под московского влияния.

Месть Московии

Российские историки часто утверждают, что Мазепа якобы сам пригласил шведов в Украину и пообещал им зимовку в Батурине, хоть серьезных документальных доказательств этому и нет. Узнав об «измене» Мазепы, московский царь Петр I дает своему подельнику Петру Меншикову приказ уничтожить гетманскую резиденцию.

Батурин представлял собой хорошо укрепленную крепость, которая могла выдержать многомесячную осаду. Меншиков привел под его стены 20-тысячное российское войско драгунов и стрельцов, потребовав капитуляции. Защитники Батурина ответили на российское предложение пушечным огнем. Несколько попыток штурма крепости были отбиты, московские войска понесли тяжелые потери.

Тем не менее, к сопротивлению русским были готовы не все. Полковник прилуцкого полка Иван Нос начал подстрекать казаков прекратить сопротивление московитам, за что был прикован к орудию. Желая избежать казни, он отправил к русскому войску своего старшину Соломаху, который рассказал врагу о тайном ходе в крепость.

Батуринская резня

Тайный лаз к крепости позволил московскому войску сломить оборону Батурина, интервенты ворвались в город. Жесткое сопротивление гарнизона было подавлено в течение двух часов, и московские войска начали грабить его.

Московия жестоко наказала горожан за сопротивление. Жертвами погрома и массовых казней стали более 7 тысяч сердюков гарнизона крепости и примерно столько же мирных жителей. Враг уничтожал и грабил даже православные храмы, в которых прятались горожане.

По свидетельствам современников, военных и мирных жителей убивали с особой жестокостью, не проявляя жалости ни к женщинам, ни к детям. Беззащитных батуринцев колесовали, четвертовали и сажали на колья. Лишь немногим жителям, которые заблаговременно покинули город, удалось избежать пыток.

Шведский историк Фриксель сообщал, что Меншиков приказал распять тела казаков на плотах и пустить их по реке Сейм, чтобы вся Гетманщина узнала о страшной судьбе города.

Карательная операция московских войск была жестко воспринята в Европе. Английский посол в Москве Чарльз Уитворт информировал о чрезвычайной жестокости русских, которые массово убивали жителей Батурина независимо от возраста и пола. Подобным образом среагировал и прусский посол Кайзерлинг. Тогдашние французские газеты называли разорение Батурина варварской резней и называли царя Петра «жадным до крови в Украине».

Наследие Батурина

В 2008 году в Украине по поручению правительства состоялись мероприятия памяти по случаю 300-летия Батуринской трагедии. Тогда президент Виктор Ющенко сравнил ее с Голодомором 30-х годов.

Страшный эпизод нашел отражение в культуре и фольклоре Украины. Тарас Шевченко, в частности, воспевал ее в поэме «Великий погреб».

С 1995 года в Батурине ведутся археологические поиски. В исследованиях принимают участие украинские и канадские ученые.