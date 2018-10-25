Кокетка Тина Кароль "засветила" бедро (фото)

Певица Тина Кароль порадовала фанов летним образом.

Украинская певица Тина Кароль восхитила поклонников новым фото, на котором она предстает в легком светлом одеянии.

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На опубликованном в Instagram снимке артистка выбрала глубокое декольте и "засветила" бедро.

"Стоит ли переживать и нервничать? Лови момент, лови волну. Живи в любви к миру! Удача ждет тебя за поворотом. Не упусти ее, заметь ее в ежедневной суете. Мечтаешь смело?", - написала Тина Кароль.

Ранее Тина Кароль показала сексуальное фото, которое спровоцировало споры среди ее фанов.