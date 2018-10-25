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Кокетка Тина Кароль "засветила" бедро (фото)

15:55, 25 октября 2018
Общество
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Тина Кароль предстала в новом образе / фото instagram.com/tina_karol

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На опубликованном в Instagram снимке артистка выбрала глубокое декольте и "засветила" бедро.

"Стоит ли переживать и нервничать? Лови момент, лови волну. Живи в любви к миру! Удача ждет тебя за поворотом. Не упусти ее, заметь ее в ежедневной суете. Мечтаешь смело?", - написала Тина Кароль.

Ранее Тина Кароль показала сексуальное фото, которое спровоцировало споры среди ее фанов.

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Теги: #фото#Тина Кароль