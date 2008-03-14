Сын Кушнарева: отец умирал не в лесу, а в доме Завального
Адвокат провел самостоятельное расследование
|Андрей Кушнарев
Адвокат Завального, обвиняемого в неосторожном убийстве, считает заявления потерпевших необоснованными. «Мне ничего о сговоре неизвестно, дела я еще не видел. Следователь в нарушение закона показал материалы раньше времени и только одной стороне», - говорит Владимир Олевский.
Резко негативно отнесся к словам Андрея Кушнарева и зампрокурора Харьковской области Олег Анпилогов: "Кто-то несет обыкновенную бредятину, а мы должны на нее реагировать? Следствие не располагает никакими иными сведениями, которые приводит сын, о времени, когда был ранен его отец. И судмедэкспертиза подтвердила, что все было так, как изложено в материалах дела. Поэтому всерьез заявления Андрея воспринимать нельзя. Что же касается слов Олевского, то адвокат должен знать - сначала с материалами следствия знакомят сторону потерпевшего, а потом - обвиняемого, это процессуальная норма".
Евгений Кушнарев получил огнестрельное ранение 16 января 2007 года и скончался днем позже в Изюмской больнице.