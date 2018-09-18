29 и 30 сентября в Одесской музкомедии представят премьеру мюзикла «Алые паруса» по мотивам повести А. Грина

Одесский академический театр музыкальной комедии имени Михаила Водяного приготовил в новом сезоне зрителям невероятную премьеру в 2-х действиях по мотивам повести Александра Грина «Алые паруса».

Сила мечты способна изменить жизнь, перевернуть весь мир, творить чудеса! В это искренне верил автор замечательной повести «Алые паруса» — Александр Грин. Он знал эту силу. Для нее не существует никаких преград, не существует ничего невозможного… Нужно только твердо верить в свою мечту и ждать чуда. НО… все это возможно при одном условии: если ты сможешь преодолеть себя!Так думает создатель мюзикла – режиссер и балетмейстер-постановщик спектакля Максим БУЛГАКОВ.

Мюзикл «Алые паруса» — это целый мир, в котором живут отважные, чистосердечные мужчины, поэтичные и прекрасные женщины, где можно услышать шум моря и крик чаек, встретить Ассоль, воспитанную добрым и любящим отцом, и увидеть, как маленький Грэй превращается в благородного, романтичного, самодостаточного капитана.

В интервью информационному городскому порталу «Одесская жизнь» режиссер и балетмейстер-постановщик спектакля Максим Булгаков рассказал, что в его версии центральный персонаж спектакля не Ассоль, а именно отец девочки - Лонгрен. Ведь благодаря ему – его характеру, выносливости и поступкам – Ассоль предстает перед нами такой, какая она есть… Бесконечно чистой, романтичной и прекрасной – внешне и внутренне.

- «Алые паруса» от Одесского академического театра музыкальной комедии имени Михаила Водяного – это рассказ о мужественном и выносливом человеке, о заботливом и любящем отце, который не сломался и не озлобился на весь мир, несмотря на окружающие его неприязнь и неприятие, - говорит режиссер Максим Булгаков. – Это рассказ о том, что мы сами должны и можем преодолевать себя в любой жизненной ситуации. В нас все есть для этого! Никогда нельзя об этом забывать: можно и должно принять любую жизненную ситуацию и совладать с нею.

Музыка, песни, танцы, соединенные воедино, как морской прибой, заворожат Вас и не отпустят ровно до того момента, пока Вы не услышите Две Струны, звучащие как Одна... В тот момент, когда корабль подойдет к берегу и Ассоль закричит: «Я здесь! Вот я!» — и бросится бежать прямо по воде… навстречу воплотившейся своей Мечте.

Режиссер и балетмейстер – М. Булгаков. Музыка — В. Васалатий, Ю. Кондратюк. Сценарий — А. Вратарев.

О режиссере

Максим БУЛГАКОВ - ведущий солист балета Национальной оперетты Украины, балетмейстер, драматический и комедийный актёр, режиссёр. Победитель фестиваля «Тернопольские театральные вечера. Дебют. 2017» в номинации «За пластическое решение спектакля» - как балетмейстер-постановщик первой украинской рок-оперы «Белая ворона», поставленной в Ровенском академическом украинском музыкально-драматическом театре. Победитель двух Международных лабораторий для молодых режиссёров, инициированных продюсерским центром OpenDoors.

Когда: 29 и 30 сентября (суббота, воскресенье)

Где: Одесский академический театр музыкальной комедии им. М. Водяного (г. Одесса, ул. Пантелеймоновская, 3, угол Французского бульвара)

Начало в 18:30

Справки по тел.: 725-09-24 или на сайте: http://muzkomediya.com/

… Если мы себя преодолеем!

Постановочная группа:

Режиссер-постановщик и балетмейстер-постановщик Максим Булгаков. Музыкальный руководитель: главный дирижер, з. д. искусств Украины Вадим Перевозников. Дирижер: Владимир Кондратьев, лауреат конкурса «Народное признание». Художник-постановщик: Станислав Зайцев, главный художник, заслуженный художник Украины. Художник по костюмам: Елена Лесникова. Хормейстер-постановщик: Юрий Литовко. Ассистент режиссера: з. а. Украины Аурика Ахметова. Ассистент балетмейстера: Оксана Манзоруко, Екатерина Смольская Концертмейстеры: Ирина Богай, Наталья Донцова, Наталья Любавина, Елена Василькова. Помощники режиссера: Лариса Климова, Людмила Пеленис