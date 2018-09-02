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Участница "ВИА Гры" покидает группу

01:31, 02 сентября 2018
Общество
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Решение было принято вместе с новоиспеченным мужем Кириллом / Instagram Анастасия Кожевникова

Об этом она заявила во время интервью программе "Светская жизнь".

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Именно во время своей романтической свадьбы девушка сообщила о своем решении.

"Второго сентября заканчивается контракт с группой "ВИА Гра" и я ухожу в сольное плавание. Поэтому медовый месяц у нас отменяется. Будем работать надо мной", - сказала певица.

Решение было принято вместе с новоиспеченным мужем Кириллом.

"Просто пятилетнего контракта мне хватило. Я вот четко отбыла. Поэтому теперь хочу попробовать собственные силы идти дальше самостоятельно", - заявила Настя.

Как сообщал УНИАН, участница группы "ВИА Гра" Анастасия Кожевникова в День Независимости Украины вышла замуж.

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Теги: #певица#ВИА Гра