Участница "ВИА Гры" покидает группу

"Второго сентября заканчивается контракт с группой "ВИА Гра" и я ухожу в сольное плавание", - сообщила Настя Кожевникова.

Участница популярной группы "ВИА Гра" Настя Кожевникова, которая недавно вышла замуж, уходит из группы.

Об этом она заявила во время интервью программе "Светская жизнь".

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Именно во время своей романтической свадьбы девушка сообщила о своем решении.

"Второго сентября заканчивается контракт с группой "ВИА Гра" и я ухожу в сольное плавание. Поэтому медовый месяц у нас отменяется. Будем работать надо мной", - сказала певица.

Решение было принято вместе с новоиспеченным мужем Кириллом.

"Просто пятилетнего контракта мне хватило. Я вот четко отбыла. Поэтому теперь хочу попробовать собственные силы идти дальше самостоятельно", - заявила Настя.

Как сообщал УНИАН, участница группы "ВИА Гра" Анастасия Кожевникова в День Независимости Украины вышла замуж.