Лобода спровоцировала жаркие споры в сети из-за штанов в цветах украинского флага (фото)

Комментаторы разделились на два лагеря: одни одобрили поступок певицы, усмотрев в нем проявление патриотизма, другие же раскритиковали выбор артистки.

Украинская певица Светлана Лобода любит публиковать провокационные фото. На этот раз певица, которая сейчас ездит с гастрольным туром по России разместила в своем Instagram фотографию, на которой она запечатлена в желто-голубых штанах.

Под снимком моментально разгорелись жаркие споры. Комментаторы разделились на два лагеря: одни одобрили поступок певицы, усмотрев в нем проявление патриотизма, другие же раскритиковали выбор артистки.

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"Украиночка", "Киевлянка", "Украина любит тебя", "Единственное что на этой фотке крутое то это штаны", "Ты суперзвезда, по-украински!", "Светочка, настоящая красота! Мне нравится, что даже там ты отдаешь предпочтение цветам Украинского флага", - писали одни.

"Флаг Украины", "А че штаны не русские, не пойму", "Ну зачем такие штаны? Свет, тебе эти цвета не идут... удаляй фото это", "Убирайся из России", "Зачем позоришь своим поведением цвета украинского флага?", - спрашивали другие.

Как сообщал УНИАН, ранее популярная украинская певица Светлана Лобода, поделилась свежим снимком с фотосессии для российского журнала "GQ".