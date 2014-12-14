Министр иностранных дел Украины показал, как выглядят биопаспорта
04:00, 14 декабря 2014Общество
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Буду работать, чтобы с этими книжечками украинцы без виз смогли ездить во многие страны, написал Климкин.
Так выглядят биопаспорта / @PavloKlimkin / twitter
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин показал, как выглядят биопаспорта, которые должны начать производить с 1 января 2015 года.
Фото новых документов министр опубликовал в своем аккаунте в Twitter, сообщает ТСН.
"Из аэропорта на работу, а тут - биометрические красавцы. Буду работать, чтобы с этими книжечками украинцы без виз (смогли ездить) во многие страны", - написал Климкин.
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