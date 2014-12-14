Министр иностранных дел Украины показал, как выглядят биопаспорта

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин показал, как выглядят биопаспорта, которые должны начать производить с 1 января 2015 года.

Фото новых документов министр опубликовал в своем аккаунте в Twitter, сообщает ТСН.

"Из аэропорта на работу, а тут - биометрические красавцы. Буду работать, чтобы с этими книжечками украинцы без виз (смогли ездить) во многие страны", - написал Климкин.