"Фанера": на Ани Лорак обрушилась волна критики из-за выступления в Юрмале (видео)

10:57, 24 июля 2018
Общество
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Певицу снова раскритиковали / фото instagram.com/anilorak

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Артиска спела на международном музыкальном фестивале "Лайма. Рандеву. Юрмала - 2018". Поклонники Ани Лорак в Instagram сразу же раскритиковали ее за фонограмму.

"Жаль, что под фонограмму", "Плохо, что фонограмма", "Фанера", "Фонограмма же чистой воды", - возмущаются подписчики.

#тыещелюбишь #альбом #разветылюбил

Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak)

Ранее Ани Лорак, активно выступающая в России, рассказала, как она относится к негативу в соцсетях, которые она ведет сама.

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Теги: #Ани Лорак