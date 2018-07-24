"Фанера": на Ани Лорак обрушилась волна критики из-за выступления в Юрмале (видео)
10:57, 24 июля 2018Общество
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Поклонники Ани Лорак сразу же раскритиковали ее за фонограмму
Певицу снова раскритиковали / фото instagram.com/anilorak
Опальная украинская певица Ани Лорак поделилась роликом с выступления, на котором она исполняет песню "Ты еще любишь".
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Артиска спела на международном музыкальном фестивале "Лайма. Рандеву. Юрмала - 2018". Поклонники Ани Лорак в Instagram сразу же раскритиковали ее за фонограмму.
"Жаль, что под фонограмму", "Плохо, что фонограмма", "Фанера", "Фонограмма же чистой воды", - возмущаются подписчики.
Ранее Ани Лорак, активно выступающая в России, рассказала, как она относится к негативу в соцсетях, которые она ведет сама.
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