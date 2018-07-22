Исчезновение ключевого свидетеля в деле Зайцевой: из наркодиспансера врач внезапно уволилась два месяца назад (видео)

Если врача не найдут и не смогут вручить повестку, то никакой ответственности за неявку ей не грозит.

Неожиданный поворот в деле о смертельной аварии в Харькове. Там исчезла врач-нарколог, которая осматривала обвиняемого водителя "Лексуса" Елену Зайцеву сразу после аварии и обнаружила в ее крови опиаты.

Как говорится в сюжете ТСН, Елена Федирко официально зарегистрирована и прописана вместе с сыном по харьковскому адресу, однако там с журналистами общаться отказываются. Соседи говорят, что не видели врача уже два месяца – к ней неоднократно приходили судебные приставы, чтобы вручить повестку, но тщетно. Нет женщины и по всем другим адресам – родственников, у которых она может находиться. Из наркодиспансера, где работала Федирко, она внезапно уволилась два месяца назад. Это произошло совершенно неожиданно для коллег, которые ее больше не видели. "По личному заявлению, по обоюдному согласию", - говорят там.

Связаться с врачом журналистам ТСН не удалось даже по телефону: связь с абонентом отсутствует. Следовательно, местонахождение человека, к которому у суда есть много вопросов, остается загадкой. Сразу после аварии, в которой погибли шесть человек, именно она единственная из врачей осматривала Елену Зайцеву и составила акт, в котором отметила наличие опиатов.

У водителя "Лексуса" забирали анализы, которых для повторной экспертизы почему-то не хватило, поэтому теперь защита Зайцевой сможет попытаться оспорить ее результаты. Так считает адвокат потерпевших. "Что касается, например, количества анализов, которые были отобраны, как они были отобраны, почему в таком количестве, кто отбирал повторно анализы, если они отбирались вообще, в принципе?" - спрашивает адвокат Лариса Матвеева.

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В суде объясняют, что повестку врач так и не получила, ведь по месту жительства ее не застали. Уже есть даже решение о принудительном приводе женщины в суд, но если ее не найдут и не смогут вручить повестку, то никакой ответственности за неявку ей не грозит.

Как сообщал УНИАН, авария произошла вечером 18 октября 2017 года в Харькове. Тогда автомобиль Lexus, за рулем которого была студентка Елена Зайцева, врезался в Volkswagen, в результате чего погибли шесть человек: пятеро погибли на месте, а шестая жертва аварии умерла после недельной комы.