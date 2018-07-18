В базу "Миротворца" попал всемирно известный диджей, которого российской полиции представили как "диджея из ЛНР"

Московский клуб спрятал Боба Синклера от полиции, чтобы не платить налоги, но в результате тот попал в базу "Миротворца".

Известный франзузский диджей Боб Синклер (Кристоф Ле Фриан) попал в "черный список" украинской организации "Миротворец". "Руководство российских террористов и оккупантов. Участие в попытках легализации террористических организаций ЛНР и ДНР", - отмечается на сайте. Читайте такжеТеатр "Квартет И" отказался от гастролей в оккупированном Крыму Как сообщалось ранее, Синклер выступал в московском клубе «Сохо». По данным СМИ, полицейские узнали, что он выступал без деловой визы, чтобы не платить налоги. В ходе проверки во время его выступления 11 июля промоутеры успели спрятать музыканта и показали полицейским документы "диджея из ЛНР". Синклера так и не нашли, а в отношении руководства начали проверку. Как сообщал УНИАН, ранее российского актера Гошу Куценко внесли в базу данных «Миротворца».

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