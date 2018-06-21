Лобода похвасталась фигурой после родов (фото)

Подписчикам певицы не очень понравилась ее одежда, однако они оценили фигуру после родов.

Месяц назад украинская певица Светлана Лобода стала мамой во второй раз, и, как можно увидеть на последних фото, беременность не повлияла на фигуру звезды.

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Об этом свидетельствуют фотографии артистки в Instagram. На них она позирует в облегающем наряде. Пользователи соцсетей не оценили одежду Лободы, однако выразили восхищение ее фигурой: "Лучшая", "Роскошная", "Просто богиня".

Ранее Лобода рассказала о родах и отказалась отвечать на два вопроса журналистов. "Со мной в родильном зале были девять специалистов, каждый из которых отвечал за свою работу. Все очень слаженно", - поделилась певица.

Кроме того, как отметили журналисты, артистка отказалась отвечать на вопрос об отце ребенка и имя дочери.