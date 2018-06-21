Лобода похвасталась фигурой после родов (фото)

10:24, 21 июня 2018
Общество
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Фигура Лободы после родов почти не изменилась / фото instagram.com/lobodaofficial

Месяц назад украинская певица Светлана Лобода стала мамой во второй раз, и, как можно увидеть на последних фото, беременность не повлияла на фигуру звезды.

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Об этом свидетельствуют фотографии артистки в Instagram. На них она позирует в облегающем наряде. Пользователи соцсетей не оценили одежду Лободы, однако выразили восхищение ее фигурой: "Лучшая", "Роскошная", "Просто богиня".

Ранее Лобода рассказала о родах и отказалась отвечать на два вопроса журналистов. "Со мной в родильном зале были девять специалистов, каждый из которых отвечал за свою работу. Все очень слаженно", - поделилась певица.

Кроме того, как отметили журналисты, артистка отказалась отвечать на вопрос об отце ребенка и имя дочери.

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Теги: #фото#Светлана Лобода