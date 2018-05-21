Неудобная правда: Кремль подверг цензуре упоминания о победе в Каннах фильма "Донбасс"

Упоминание Лозницы и фильма "Донбасс" вырезал редактор газеты без его ведома.

"Российская газета", официальное издание правительства РФ, удалила из заметки о призах Каннского кинофестиваля упоминание о победе украинского режиссера Сергея Лозницы с фильмом "Донбасс". Об этом написал в Facebook российский кинематографист Алексей Медведев.

"Ситуация мне кажется абсолютно недопустимой. И принципиально иной по сравнению с теми цензурными ограничениями, которые вводились до этого", - пишет Медведев.

Валерий Кичин, автор заметки, в Facebook утверждает, что упоминание Лозницы и фильма "Донбасс" вырезал редактор газеты без его ведома. "Сергею Лознице приношу свои извинения за то, что случилось, но к чему касательства я не имею. Впрочем, он все, надеюсь, прекрасно понимает – он об этом сделал фильм", - подытожил Кичин.

Напомним, фильм "Донбасс" украинца Сергея Лозницы получил премию за лучшую режиссуру на Каннском фестивале. Лента взяла награду в конкурсной программе "Особый взгляд", которая представляет и продвигает "нетипичные" для основного фестивального конкурса фильмы. После показа Бенисио дель Торо стоя аплодировал ленте. Он является председателем в жюри программы конкурса "Особый взгляд".