"Упал, сломал ребра": появились подробности госпитализации любимого певца Путина
Российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев рассказал о состоянии Григории Лепса, госпитализированного с переломом ребер.
Об этом сообщают "РИА Новости".
Нагиев рассказал, что сначала Лепс не отвечал на звонки, а потом перезвонил сам.
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"Он упал, сломал ребра. Сейчас, в общем, разговаривает, все нормально" — сказал Нагиев.
По его словам, во время телефонного разговора Лепс пошутил, что у него наконец-то появилось свободное время, чтобы "полежать, подумать". Нагиев подчеркнул, что не знает причину падения артиста.
"Жив, разговаривает и даже шутит", — отметил он.
Пресс-секретарь Лепса ранее рассказала, что здоровью певца ничего не угрожает. По ее словам, артист находится на обследовании.
Как сообщал УНИАН, российский певец Григорий Лепс был госпитализирован в больницу с переломом ребер.