"Упал, сломал ребра": появились подробности госпитализации любимого певца Путина

Пресс-секретарь Лепса ранее рассказала, что здоровью певца ничего не угрожает. По ее словам, артист находится на обследовании.

Российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев рассказал о состоянии Григории Лепса, госпитализированного с переломом ребер.

Об этом сообщают "РИА Новости".

Нагиев рассказал, что сначала Лепс не отвечал на звонки, а потом перезвонил сам.

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"Он упал, сломал ребра. Сейчас, в общем, разговаривает, все нормально" — сказал Нагиев.

По его словам, во время телефонного разговора Лепс пошутил, что у него наконец-то появилось свободное время, чтобы "полежать, подумать". Нагиев подчеркнул, что не знает причину падения артиста.

"Жив, разговаривает и даже шутит", — отметил он.

Пресс-секретарь Лепса ранее рассказала, что здоровью певца ничего не угрожает. По ее словам, артист находится на обследовании.

Как сообщал УНИАН, российский певец Григорий Лепс был госпитализирован в больницу с переломом ребер.