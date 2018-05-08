Букмекеры назвали фаворитов первого полуфинала Евровидения-2018: украинца Alekseev'а среди них нет

С точки зрения букмекеров, у украинского певца ALEKSEEV, который представляет на конкурсе Беларусь, низкие шансы на выход в финал.

Букмекеры назвали фаворитов первого полуфинала международного песенного конкурса «Евровидение-2018», которое в этом году проходит в столице Португалии Лиссабоне.

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Как передает Радио Свобода, по мнению британской букмекерской конторы William Hill, в финал выйдут Израиль, Кипр, Чехия, Эстония, Болгария, Греция, Австрия, Армения, Литва и Бельгия.

В то же время компания Unibet, центральный офис которой расположен в Мальте, считает, что Литва имеет меньшие шансы попасть в финал, чем Финляндия. Такого же мнения гибралтарский 888sport.

Таким образом, с точки зрения букмекеров, украинский певец ALEKSEEV, который представляет на конкурсе Беларусь, имеет низкие шансы на выход в финал.

Первый полуфинал «Евровидения-2018» состоится уже сегодня.

Украину на конкурсе будет представлять певец Melovin с песней Under The Ladder. Он выступит во втором полуфинале 10 мая.