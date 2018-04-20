В прокуратуре Донецкой области выявили "оборотня", который в рядах "ДНР" патрулировал блокпосты

"К сожалению, конкурсы - не всегда залог успеха", - отметил прокурор Донецкой области о своем бывшем сотруднике, который оказался сепаратистом.

В прокуратуре Донецкой области обнаружен человек, ранее входивший в состав боевиков «ДНР» и осуществлявший вооруженное патрулирование их блокпостов. Об этом сообщил прокурор Донецкой области Евгений Бондаренко в Facebook.

«Благодаря сотрудничеству прокуратуры Донецкой области с другими правоохранительными органами разоблачен госслужащий-оборотень», - отметил он.

«Работая госслужащим исполнительной службы Главного управления юстиции Донецкой области, он попробовал свои силы на конкурсе для трудоустройства в органах прокуратуры в 2016 году. По результатам конкурса был трудоустроен прокурором в органах прокуратуры Донецкой области с 2017 года», - добавил Бондаренко.

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В частности, было установлено, что в 2014 году этот государственный служащий (тогда еще исполнительной службы), а нынешний прокурор, входил в состав «ДНР».

По данным следствия, длительный промежуток времени он «осуществлял вооруженное патрулирование блокпостов «ДНР» для противодействия подразделениям МВД и Вооруженным силам Украины».

Прокуратурой Донецкой области ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях). Максимальная мера наказания - 8 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

«В ходе досудебного расследования будут отработаны возможные версии причастности этого «прокурора» к совершению других преступлений, предусмотренных украинским законодательством, в частности, наличие состава преступления по ст. 114 УК (шпионаж)», - добавили в областной прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, ранее СБУ разоблачила работников миграционной службы, которые подделывали паспорта для террористов.