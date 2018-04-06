Появился трейлер экранизации знаменитой антиутопии "451° по Фаренгейту"

Премьера фильма должна состояться 19 мая.

Телеканал HBO опубликовал трейлер экранизации научно-фантастического романа-антиутопии Рэя Брэдбери "451° по Фаренгейту".

Видео выложили на официальном Youtube-канале HBO. Премьера фильма должна состояться 19 мая.

Режиссером фильма стал Рамин Бахрани. Главную роль сыграл Майкл Бакари Джордан, сыгравший одну из главных ролей в фильме "Черная пантера". Главного антигероя сыграл двукратный номинант на премию "Оскар" Майкл Шеннон.

По сюжету фильма события происходят в будущем, в котором книги запрещены законом. Главной задачей пожарных, одним из которых является главный герой, является сжигание книг. Собственно название "451° по Фаренгейту" - это температура воспламенения бумаги.

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