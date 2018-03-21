Неожиданное признание: участник Евровидения-2017 сделал интересное предложение Тине Кароль

Женя Галич из O.Torvald признался в любви к творчеству Тины Кароль и предложил сотрудничество.

Лидер O.Torvald Женя Галич обратился к певице Тине Кароль с неожиданным предложением.

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Так, в эфире "Радио НВ" рок-музыкант признался, что хотел бы записать песню вместе с Тиной, передает Styler. "Тина, здравствуйте. Меня зовут Женя, я из группы O.Torvald. К сожалению для остальных и к счастью для себя, я был представителем страны на Евровидении. Также как и вы. Поскольку мы так близки друг к другу и у нас есть общие точки соприкосновения, я бы очень хотел с вами записать дуэт", - заявил Галич и добавил, что является ее давним фанатов

"Я практически все их знаю наизусть. Вот, например, "Выше облаков", "Show me your love", "Пупсик" - все эти песни в моем плей-листе", - сказал рокер.

Галич выразил уверенность, что результатом такой совместной работы будут гордиться поколения украинцев. "Обратите на меня внимание, Тин. Мы сделаем супертрек, которым будут гордиться поколения", - уверенно подытожил Галич.