В прошлом году зрители купили 1,5 миллиона билетов в кинотеатры на украинские фильмы - Порошенко

По словам Порошенко, в прошлом году при государственной поддержке завершено производство 47 разножанровых фильмов.

В прошлом году зрители купили 1,5 млн билетов в кинотеатры на фильмы отечественного украинского производства.

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Об этом во время церемонии вручения нынешней Шевченковской премии сообщил Президент Петр Порошенко, передает его пресс-служба.

«В 2017 году в украинских кинотеатрах на фильмы украинского производства зрители купили полтора миллиона билетов, своими деньгами поддержав украинскую кинематографию. Это их сознательный выбор. И это именно то, чему я радуюсь», - сказал он.

Президент подчеркнул, что можно говорить о восстановлении национального кинематографа.

По его словам, в прошлом году при государственной поддержке завершено производство 47 разножанровых фильмов.

«В этом году на кинопроизводство выделим миллиард гривен, вдвое больше, чем в предыдущем. Наконец возрождается украинское кино. Налоговые и таможенные преференции, новейшие модели кинопроизводства - это несколько месяцев назад закрепили законом о государственной поддержке кинематографии», - подчеркнул президент.

По его словам, в ближайшее время ожидается немало интересных премьер о подвиге героев Крут, о Симоне Петлюре, об антитеррористической операции, о Чернобыле.