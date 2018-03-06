Известный актер Жан Рено приехал на Закарпатье и заговорил на украинском: уже знает "дякую" и "добрий день"

Актер сначала здоровался на английскрм "хеллоу", а теперь - "добрий день".

На Закарпатье проходят съемки фильма "Последний Шаг" с Жаном Рено в главной роли.

Поселился актер в крупнейшем отеле Синевирской Поляны, который расположен ближе к озеру, передает Mukachevo.net. Но для съемок фильма здесь построили домик, в котором будет жить главный герой ленты.

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"На следующий же день после поселения Жан Рено попросил вынести из комнаты часы, — говорит менеджер отеля Константин Филипп. — Но попросил очень вежливо и много раз извинился за такую просьбу. Объяснил, что он очень уставший, а часы тикают и мешает ему спать".

"Когда Рено видит меня, то издали машет рукой, — продолжает Константин. — Говорил сначала на английском "хеллоу", а теперь уже на украинском "добрий день". Да-да! А еще выучил наше "дякую". Очень красиво у него это получается. А мне немного странно, когда звезда такого уровня со мной так приветливо здоровается. Честно".

Еще рассказывают, что в первые пять дней в Карпатах актер не выходил за территорию отеля и попросил не фотографировать его. Но пообещал, что когда будет ехать, проведет для всех специальную фотосессию и каждому даст автограф.