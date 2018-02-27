Yuna-2018: Монатик растрогал украинцев мощным музыкальным посланием (видео)

Трогательное выступление артиста на церемонии награждения YUNA 2018 не оставило равнодушным ни одного зрителя.

По-настоящему добрым и особенным моментом церемонии награждения YUNA 2018 стало выступление трехкратного победителя MONATIK.

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Впервые артист, известный самыми масштабными танцевальными постановками, предстал перед зрителем в новом образе и зачитал проникновенное послание в будущее своим слушателям.

В своем музыкальном послании MONATIK затронул самые сокровенные темы - доброту, честность, умение прощать и, конечно же, любовь.

Открыто и искренне он обратился в будущее к своим самым близким людям, но так, что каждый зритель нашел в сказанных словах что-то близкое и родное для себя.