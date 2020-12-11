Ученые показали, как может выглядеть газовый гигант, расположенный в созвездии Южного Креста.

Ученые показали, как может выглядеть рекордно огромная экзопланета HD 106906b, которая расположена в 336 световых годах от нас.

Изображения были опубликованы на сайте обсерватории телескопа Hubble.

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Как сообщается, этот газовый гигант в 11 раз крупнее Юпитера и в полтора раза больше Солнца.

Эта экзопланета находится в созвездии Южного Креста.

Астрономы подсчитали, что возраст планеты HD 106906 b примерно в 350 раз меньше возраста нашей Земли и составляет всего 13 миллионов лет. Поверхность планеты очень горячая, температура составляет 1500 градусов Цельсия, и поэтому планета высвобождает большую часть своей энергии в инфракрасном диапазоне.

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Перевод: Екатерина Лиманская