В Баварии построили самый быстрый Bentley (фото)

Тюнинговое ателье MTM анонсировало обширную программу доработок для роскошного купе Bentley Continental GT, включающую в себя доводку двигателя, подвески и тормозной системы. Кроме того, баварские специалисты утверждают, что им удалось построить самый быстрый Bentley в мире.

Доработку базового 12-цилиндрового W-образного мотора с двумя турбонагнетателями в MTM предлагают разделить на два этапа. Первый позволяет увеличить мощность двигателя с 560 до 635 лошадиных сил, а также повысить максимальный крутящий момент до 780Нм. В ходе второго этапа отдача двигателя повышается до 650 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент - до 795Нм. В итоге, 2,5-тонный автомобиль сможет ускоряться с нуля до ста километров в час за 4,2-секунды, а его максимальная скорость, зафиксированная на треке в Нардо, составляет 331 километр в час.

Добиться столь серьезной прибавки в мощности баварским инженерам удалось за счет установки на Continental GT полностью новой выпускной системы, доводка которой осуществлялась на специальном стенде, а также новой системы управления двигателем и дроссельной заслонкой.

Кроме того, в MTM разработали новый электронный блок контроля работы пневматической подвески купе Bentley, причем его окончательную калибровку затем проводили на гоночных трассах в Италии и Германии. Этот же узел отвечает за уменьшение дорожного просвета - автоматически на высоких скоростях, или по желанию водителя.

Наконец, баварская компания предложила для Bentley Continental GT еще и новые тормозные диски размерности 412х38 миллиметров спереди, то есть диаметром более 16 дюймов, и 355х28 миллиметров сзади. Чтобы вместить столь мощные механизмы на купе пришлось установить и новые 21-дюймовые колеса с покрышками шириной 285 миллиметров.

Стоимость такого объема доработок пока не сообщается.

Лента.ру