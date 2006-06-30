Morgan выпустит 100 эксклюзивных купе (фото)

Компания Morgan объявила о своем намерении выпустить партию эксклюзивных купе Morgan Aeromax в количестве 100 штук. Напомним, что этот автомобиль построен на базе родстера Morgan Aero 8, а его премьера состоялась весной 2005 года на автошоу в Женеве. Выставочная машина была построен по индивидуальному заказу одного из швейцарских банкиров, а ее дизайн разрабатывал Мэттью Хампфрис.

Производство аналогичных купе начнется в январе 2008 года. Каждую неделю в Morgan планируют собирать по два таких автомобиля, а последняя машина из этой серии будет выпущена в 2009 году - в честь 100-летнего юбилея британской марки. Кстати, как заверяют представители компании, вопрос выпуска таких автомобилей был полностью согласован с владельцем самого первого Morgan Aeromax.

Стоимость эксклюзивного купе от Morgan в Великобритании составит 94 тысячи фунтов стерлингов. Это в полтора раза больше, чем цена на родстер Aero 8. Однако представители британской марки даже не сомневаются в том, что вся партия купе в итоге найдет своих покупателей.

Лента.ру