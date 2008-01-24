Nokia представила гламурный телефон (фото)
14:09, 24 января 2008Наука и IT
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Лазерная гравировка алюминиевого корпуса
|Nokia 7900. Фото с сайта flickr.com
Создавать телефон Nokia помогал дизайнер Фредерик Добаль (Frederique Daubal).
Телефон оснащен большим OLED-дисплеем, двухмегапиксельной фотокамерой, гигабайтом памяти и цифровым аудиоплеером. Nokia 7900 Crystal Prism поддерживает передачу данных по сетям третьего поколения.
Устройство поступит в продажу в первом квартале 2008 года и будет стоить около 375 евро.
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