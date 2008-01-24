Nokia представила гламурный телефон (фото)

Лазерная гравировка алюминиевого корпуса

Финская корпорация Nokia представила телефон Nokia 7900 Crystal Prism, который позиционируется как "гламурный" и ориентирован на "любителей хорошего дизайна". Основным дизайнерским решением является лазерная гравировка алюминиевого корпуса, сообщает Финская корпорация Nokia представила телефон Nokia 7900 Crystal Prism, который позиционируется как "гламурный" и ориентирован на "любителей хорошего дизайна". Основным дизайнерским решением является лазерная гравировка алюминиевого корпуса, сообщает Лента.ру Создавать телефон Nokia помогал дизайнер Фредерик Добаль (Frederique Daubal). Телефон оснащен большим OLED-дисплеем, двухмегапиксельной фотокамерой, гигабайтом памяти и цифровым аудиоплеером. Nokia 7900 Crystal Prism поддерживает передачу данных по сетям третьего поколения. Устройство поступит в продажу в первом квартале 2008 года и будет стоить около 375 евро.

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