Британский хакер нашел на сайте NASA летающие тарелки

Британский хакер Гэри Маккинон (Gary McKinnon), взломавший компьютерные сети Пентагона и экстрадиции которого требуют США, заявил, что на взломанном им сайте NASA ему удалось обнаружить огромное количество спутниковых фотоснимков неопознанных летающих объектов, сообщает Wired News.

По словам Гэри Маккинона, ему также удалось получить доступ к файлу "Non-Terrestrial Officers.xls", в котором содержался список должностного состава ВВС США и информация о переводах на корабли, модели которых нигде больше не встречаются, также как и фамилии лиц, упомянутых в списке.

В мае хакер уже заявлял, что его намерением являлось донести до общественности информацию о скрываемых американским правительством технологиях, таких как антигравитация и свободная энергия.

Гэри Маккинон был арестован в 2002 году британским национальным подразделением по борьбе с преступностью в области высоких технологий за взлом компьютерных сетей, использующихся американскими сухопутными войсками, авиацией, флотом и Пентагоном. В США Маккинона называют "самым опасным военным хакером всех времен".

Американские военные ведомства заявляют, что Маккинон провел одни из самых серьезных атак на военные компьютерные сети США. Общая сумма причиненного ущерба составила более 700 тысяч долларов. Одна из атак была направлена на станцию военно-морского вооружения Эрл вскоре после 11 сентября 2001 года и сделала невозможным ее дальнейшую эксплуатацию. На устранение неисправностей потребовался месяц.

В мае 2006 года британский суд принял решение об экстрадиции Гэри Маккинона в США. Ожидается, что окончательное решение об экстрадиции примет министр внутренних дел Великобритании на этой неделе. В случае экстрадиции британцу грозит приговор в 70 лет тюремного заключения и штраф размером в 2 миллиона долларов.

Лента.ру