Toyota готовит гибридный суперкар (фото)

Крупнейший японский автопроизводитель Toyota планирует создать новый спортивный автомобиль, сообщает Leftlanenews.com. Ожидается, что новинка получит гибридную силовую установку и полный привод.

По словам главы европейского дизайн-центра компании Токуо Фукуичи (Tokuo Fukuichi), Toyota заинтересована в создании нового спортивного автомобиля. После снятия с производства моделей Celica и MR2, в гамме моделей Toyota не осталось спортивных машин. В то же время, руководство компании намерено использовать спортивный имидж марки, заработанный участием заводской команды в чемпионате Формулы-1.

Внешность нового автомобиля будет напоминать концепт Toyota CS+S, представленный в Токио в 2003 году. Автомобиль станет четырехместным, однако при этом он будет иметь среднемоторную компоновку. Точные сроки появления новинки пока не определены

Лента.ру