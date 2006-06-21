Kodak представил новую цифровую камеру серии EasyShare

Компания Kodak анонсировала выпуск новой цифровой фотокамеры серии EasyShare P712. Новый фотоаппарат будет отличаться улучшенной системой автофокусировки, а также наименьшим временем задержки (то есть, временем с момента нажатия кнопки до получения снимка) в своем классе, которое составит всего 0,07 секунды, сообщает сайт DP Review.

Kodak EasyShare P720 будет оснащен оптикой производства Schneider-Kreuznach Variogon, способной осуществить увеличение изображения в 12 раз (диапазон фокусных расстояний соответствует 36-452 миллиметрам для "пленочного" объектива). Разрешение сенсора камеры составит 7,1 мегапикселя, а дополнительную обработку изображения будет осуществлять процессор Kodak Color Science.

Помимо фотосъемки, P720 умеет снимать видеоролики в формате MPEG-4. Скорость видеосъемки составит 30 кадров в секунду.

Новая камера от Kodak оборудована 2,5-дюймовым жидкокристаллическим дисплеем. Среди интересных новшеств стоит отметить улучшенную систему обмена фотографиями EasyShare Software v.6.

Kodak EasyShare P720 поступит в продажу в июне 2006 года. Ориентировочная стоимость новинки составит 650 долларов.

Lenta.ru