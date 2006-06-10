Google учит компьютер смотреть телевизор вместе с хозяином

Сотрудники Google Research разработали прототип системы, которая через встроенный в компьютер микрофон определяет, что смотрят интернет-пользователи в данный момент по телевизору и предоставляет контекстно-зависимый контент в интернете, сообщает TechCrunch.com.

Сотрудники Google Research предлагают на основе информации о телепрограмме, которую смотрит интернет-пользователь, реализовать различные интерактивные сервисы. Например, во время просмотра фильма с участием Тома Круза предоставлять пользователям контекстную рекламу одежды, в которую одет киноактер, с указанием ближайших точек продаж, где ее можно приобрести. Также исследователи предлагают мгновенно организовывать сообщества, на которых интернет-пользователи могли бы обсудить только что просмотренное ток-шоу.

Система преобразует необратимым образом аудио-сигнал и затем сравнивает его с сигналами телевещательных компаний, закодированных с помощью того же алгоритма. Таким образом, система определяет, что смотрит пользователь, но не нарушает приватности.

Работа Google Research была представлена на конференции по интерактивному телевидению EuroITV-2006 и заняла первое место. Пока нет сведений, намерена ли компания Google реализовать показанный прототип в виде сервиса.

Лента.ру