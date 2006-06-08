IBM инвестирует в Индию 6 миллиардов долларов

Американская IBM намерена вложить 6 миллиардов долларов в индийскую экономику до 2009 года. Об этом заявил исполнительный директор компании Сэм Палмизано (Sam Palmisano), выступая в индийском Бангалоре (Bangalore) перед своими сотрудниками и экспертами, передает агентство Bloomberg.

По словам главы IBM, инвестиции позволят стать компании действительно глобально интегрированной компанией. Уже сейчас у IBM есть представительства в 14 городах Индии, а на производствах американской компании в этой стране занято более 43 тысяч человек. Это почти в пять раз больше, чем всего три года назад, когда число индийских рабочих IBM не превышало 9 тысяч человек.

Ранее другие крупные компьютерные компании пообещали значительно увеличить инвестиции в Индию. Например, руководство Dell заявило в марте о том, что удвоит число рабочих в стране до 20 тысяч в течение трех лет. В декабре 2005 года Microsoft также в два раза пообещала увеличить число рабочих до 7 тысяч человек к началу 2009 года. Индия привлекательна для инвесторов из-за дешевой рабочей силы и быстрого экономического роста.

В апреле 2006 года Палмизано уже пообещал, что IBM переместит часть инвестиций на крупные развивающиеся рынки, чтобы компенсировать спад продаж в Японии и Германии.

Лента.ру