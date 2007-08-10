Рейтинг самых надежных машин в США

Американская организация J.D. Power and Associates опубликовала список самых надежных автомобилей 2004 года выпуска. В ходе исследования, более 53 тысячам владельцам машин задавали вопрос о том, с каким количеством технических неисправностей им пришлось столкнуться в течение первых трех лет эксплуатации.

В результате опроса, впервые за 12 лет первое место в рейтинге надежности подержанных машин компания Lexus разделила вместе с Buick. Владельцы этих машин насчитали в среднем 145 неполадок на 100 автомобилей, в то время как среднее значение – 216. Второе место досталось Cadillac, а пятерку лидеров замыкают Mercury и Honda.

Специалисты организации отметили, что, по сравнению с прошлым годом, Hummer значительно улучшил качество своих автомобилей. Однако в сегменте внедорожников лидером стала Toyota – ее модели RAV 4, Sequoia, Tacoma и Tundra показали наилучший результат.

Помимо этого, рейтинг надежности автомобилей Mazda оказался ниже, чем в прошлогоднем опросе. Наибольшее количество жалоб специалисты J.D. Power and Associates получили на спорткары RX-8 и хэтчбеки Mazda3. Результаты брендов Ford, Chevrolet, Chrysler, Dodge и Nissan также оказались ниже среднего показателя.

Самыми ненадежными были признаны внедорожники компании Land Rover, которые уже второй год подряд получают в этом рейтинге подобный "титул". Также наименее надежными машинами названы Suzuki, Isuzu, Saab и Volkswagen.

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