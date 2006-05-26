Jeep Willys появится в новом 3D-шутере (фото)

Игроки нового 3D-шутера "Medal of Honor Airborne", действие которого разворачивается во время Второй мировой войны, смогут "поездить" на легендарном внедорожнике Jeep Willys-Overland. Это стало возможным благодаря соглашению, недавно подписанному между компаний Jeep и студией Electronic Arts, ведущей разработку этой игры.

Стоит напомнить, что внедорожники Jeep Willys получили мировую известность именно в ходе Второй мировой войны, где зарекомендовали себя как неприхотливые и надежные автомобили, обладающие отличной проходимостью. За время войны в Америке было построено более 350 тысяч таких машин, которые в ходе боевых действий использовались не только для передвижения мобильных групп, но и в качестве платформы для установки различного вооружения.

Новый 3D-шутер "Medal of Honor Airborne" является продолжением нашумевшей серии игровых приложений, основанных на различных событиях Второй мировой войны. Разработка этой игры в настоящее время ведется для всех основных игровых консолей и персональных компьютеров, и в ней впервые будет реализована возможность передвигаться на военных автомобилях, включая легендарный американский внедорожник.

Лента.ру