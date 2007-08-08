Новая российская система ПВО сможет отразить удар из космоса (фото)

Новая система ПВО пятого поколения значительно превосходит поступающие на вооружение зенитные системы С-400 и способна отражать удары из космоса, заявил главнокомандующий Военно-воздушными силами (ВВС) РФ генерал-полковник Александр Зелин.

"Создавая ЗРС С-400, мы вышли на понимание следующего поколения средств ПВО - можно его назвать пятым поколением. Более компактный, более маневренный и, безусловно, с лучшими характеристиками по отражению воздушных средств нападения", - сообщил в среду журналистам главком, отвечая на вопрос, какая техника нового поколения поступит в будущем на вооружение ВВС.

По словам Зелина, принципиально новых решений в новой технике практически нет и улучшение характеристик будет происходить за счет совершенствования элементной базы.

"С ее внедрением комплексы (ПВО пятого поколения) будут видеть дальше, выше, быстрее реагировать, а соответственно, и позволят решать значительно больший спектр задач. К примеру, отражать удары из космоса", - отметил главком.

РИА Новости