Forbes назвал лучшие мотоциклы в мире

Лучшим мотоциклом для путешествий Forbes считает "дорожник" Honda Gold Wing по цене от $19 тысяч. Этот мотоцикл с габаритами небольшого автомобиля оснащен задней передачей, встроенной навигационной системой и даже подушкой безопасности.

Самым эксклюзивным мотоциклом был признан Yamaha YZF-R1 LE, который при относительно небольшой цене - $18 тыс. - практически невозможно купить, так как он был выпущен ограниченной партией в 500 единиц. Гоночный байк оснащен 6-ступенчатой КПП и литровым двигателем.

Еще сложнее дело обстоит с мотоциклом Victory Las Vegas Jackpot стоимостью от $17,5 тыс., который победил в номинации "лучший американский мотоцикл". Этот чоппер с огромным задним колесом выпускается маленькой американской фирмой мизерными партиями. Остальные модели рейтинга вполне доступны.

Лучшим иностранным мотоциклом американцы признали итальянский Ducati Paul Smart по цене от $14 тыс., который за достаточно скромную цену предлагает своему обладателю стильный дизайн и впечатляющие динамические характеристики.

Большую часть остальных позиций заняли японские модели. Yamaha R1 всего за $11,3 тыс. сделает своего владельца самым быстрым на дороге. Kawasaki KLX110 ценой в $1700 признан лучшим выбором для подростков. Самым универсальным мотоциклом для города назван Suzuki Boulevard S83 стоимостью от $8,5 тысяч. На тысячу дешевле обойдется лучший скутер Aprilia Scarabeo 500 ABS - второй "итальянец" в рейтинге.

Для нашей грязи лучший вариант по версии Forbes - Honda CRF250X стоимостью от $6,4 тысяч. А Suzuki Supermoto DR-Z400SM стоимостью от $6,1 тыс. очаровал американских специалистов и, не обладая эксклюзивными качествами, все же занял место в десятке лучших как мотоцикл для удовольствия, пишет GZT.ru.

Утро.ру