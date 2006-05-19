В Англии составили рейтинг надежности автомобилей (список)

Японские машины полностью заняли десятку самых надежных автомобилей в Великобритании

Независимая организация Warranty Direct, которая занимается страховкой автомобилей в Великобритании, составила рейтинг надежности машин. При этом были проанализированы все случаи поломок более 55 тысяч автомобилей, находящихся в базе данных компании.

Первые 12 строчек в рейтинге занимают японские автомобили. Десятка лучших выглядит так:

1 Honda Accord

2 Subaru Forester

3 Mazda MX-5

4 Mitsubishi Carisma

5 Toyota Yaris

6 Honda Civic

7 Nissan Almera

8 Honda CR-V

9 Toyota RAV4

10 Nissan Micra

Самым надежным неяпонским автомобилем на дорогах Великобритании оказался Jaguar X-type, ставший тринадцатым. Впрочем, это скорее исключение для английской марки: модель S-type разместилась на 98, а остальные "Ягуары" вообще не вошли в сотню надежных.

Самый надежный шведский автомобиль - Volvo S 40, занявший 15 место. Компактная модель Ka оказалась самой надежной среди машин Ford - 22 место. Среди продукции немецкого автопарома лидирует Mercedes SLK, ставший в общем рейтинге двадцать пятым. Чуть менее надежны французские Citroen Xsara (26) и чешские Skoda Octavia (29). Замыкает список из ста автомобилей родстер Porsche Boxster.

Лента.ру