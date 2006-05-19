В Англии составили рейтинг надежности автомобилей (список)
Первые 12 строчек занимают японские машины
Японские машины полностью заняли десятку самых надежных автомобилей в Великобритании
Независимая организация Warranty Direct, которая занимается страховкой автомобилей в Великобритании, составила рейтинг надежности машин. При этом были проанализированы все случаи поломок более 55 тысяч автомобилей, находящихся в базе данных компании.
Первые 12 строчек в рейтинге занимают японские автомобили. Десятка лучших выглядит так:
1 Honda Accord
2 Subaru Forester
3 Mazda MX-5
4 Mitsubishi Carisma
5 Toyota Yaris
6 Honda Civic
7 Nissan Almera
8 Honda CR-V
9 Toyota RAV4
10 Nissan Micra
Самым надежным неяпонским автомобилем на дорогах Великобритании оказался Jaguar X-type, ставший тринадцатым. Впрочем, это скорее исключение для английской марки: модель S-type разместилась на 98, а остальные "Ягуары" вообще не вошли в сотню надежных.
Самый надежный шведский автомобиль - Volvo S 40, занявший 15 место. Компактная модель Ka оказалась самой надежной среди машин Ford - 22 место. Среди продукции немецкого автопарома лидирует Mercedes SLK, ставший в общем рейтинге двадцать пятым. Чуть менее надежны французские Citroen Xsara (26) и чешские Skoda Octavia (29). Замыкает список из ста автомобилей родстер Porsche Boxster.