НКРС требует, чтобы мобильные операторы "открыли карты"

На очередном заседании Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) утвержден базовый перечень показателей качества услуг фиксированной телефонной связи и подвижной (мобильной) связи, уровни которых подлежат обязательному преданию огласке в 2011 году.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе НКРС.

Как отмечается в сообщении, НКРС «с целью всестороннего и периодического информирования потребителей» обязала операторов телекоммуникаций обнародовать информацию об уровнях качествах телекоммуникационных услуг, которые предоставляются и тех, что планируется предоставлять. Такая информация предоставит возможность потребителю делать более сознательный выбор услуг с учетом выгодного для него соотношения цена-качество.

На первом этапе, до 30 января 2011 года, НКРС требует от операторов обнародовать значение показателей качества по результатам деятельности в октябре-декабре 2010 года. Среди них: информация о количестве полученных от потребителей заявлений для подключения к сети оператора, количество таксофонов, количество линий доступа или основных телефонных аппаратов, количество абонентов в начале и в конце отчетного периода, а также количество заявлений абонентов относительно некорректных расчетов, организационно-технические аспекты обслуживания и т.п.

На втором этапе, с 1 января по 31 декабря 2011 года, планируется расширить перечень показателей за счет тех, которые нуждаются в проведении измерений параметров на телекоммуникационных сетях. Комиссия планирует принять соответствующее решение до конца 2010 года.

Информация о качестве услуг операторов будет размещена в печатных средствах массовой информации или на собственных веб-сайтах, а также в местах продажи телекоммуникационных услуг и проведения расчетов за них.

Справка УНИАН. Базовые перечни разработаны НКРС в соответствии с требованиями Положения о качестве телекоммуникационных услуг, утвержденного решением комиссии от 15.04.2010 г. № 174 и зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 23.06.2010 г. под № 429/17724, и Директивы об универсальных услугах и правах пользователей относительно электронных сетей и услуг 2002/22/ЕС.