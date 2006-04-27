«Утопленников» из Европы переправят в Украину

Всеукраинская ассоциация автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) предостерегает от возможного появления в Украине «автомобилей-утопленников» из Европы. Об этом УНИАН сообщил генеральный директор ВААИД Олег НАЗАРЕНКО.

По его информации, после наводнения в 2006 году в Венгрии, Австрии, Словении, Чехии и других странах Восточной Европы, в Украину увеличится поток автомобилей, побывавших под водой.

При этом он отметил, что по оценкам экспертов, в механизме автомобиля, пробывшего долгое время под водой, происходят необратимые изменения, и такой автомобиль становится просто опасным на дороге, не говоря уже о возможности отказа любой системы в любой момент (бортовой компьютер даст сбой в любой момент, электросистема закоротит и автомобиль вспыхнет, двигателю уже через несколько десятков километров пробега будет необходим капитальный ремонт, тормозная система может отказать в любой момент и т.д.). Причем, отличить автомобиль-«водолаз» от нормального для неспециалиста невозможно.

Теоретически, даже автомобиль 2006 года выпуска с нулевым пробегом может быть застигнутым стихией в каком-то европейском автосалоне, проданным потом по дешевой цене, перегнанным в Украину и находится в ожидании своего ничего не подозревающего покупателя.

Также эксперт сообщил, что для того, чтобы обезопасить себя от покупки «автомобиля-утопленника», необходимо потребовать у украинского продавца документы на автомобиль. Автомобиль, ввезенный официальным автоимпортером по прямой поставке с завода-изготовителя или уполномоченной им фирмы, является на 100% автомобилем без дефектов (документом на такой автомобиль является грузовая таможенная декларация, в которой указан отправитель груза). Следует помнить, что, покупая автомобиль у официального дистрибьютора, импортера, дилера или субдилера (существенной разницы нет, главное - связь с производителем), покупатель уверен в ответственности изготовителя за проданный товар, в отличие от покупки нового автомобиля в автосалоне или на базаре (тоже существенной разницы нет).

К тому же официальным украинским продавцом предоставляется гарантия по времени или пробегу.

Покупая же автомобиль на руках или в автосалоне неофициального импортера, покупатель всегда рискует, как минимум, приобрести автомобиль, не адаптированный к дорогам Украины, либо «автомобиль-утопленник», а то и находящийся в розыске в Интерполе.

Также О.НАЗАРЕНКО сообщил, что распространенным заблуждением наших соотечественников является утверждение, что завод-изготовитель в любом случае несет полную ответственность за выпущенный им автомобиль, и поэтому совершенно нет разницы, где приобретен автомобиль: у официального импортера - представителя завода, либо в «левом» автосалоне или на рынке.

«Завод не несет ответственности за автомобиль в случае нарушения условий его эксплуатации: не только не использовать автомобиль в качестве подводной лодки, но и вовремя проходить плановое техническое обслуживание, устанавливать на автомобиль только заводские запасные части и использовать только оговоренные расходные материалы», - добавил эксперт.