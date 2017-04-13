Внеземные океаны: NASA презентует новые находки в поисках инопланетной жизни (завершилось)

В четверг в 21:00 по Киеву в штаб-квартире в Вашингтоне началась пресс-конференция NASA о результатах исследования внеземных океанов. Планируется, что дистанционно в брифинге примут участие эксперты со всей Америки.

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"Презентуют данные о будущих мировых океанических и атмосферных исследованиях, в том числе и о предстоящей миссии Europa Clipper, запуск которого запланирован на 2020-е годы, а также о поиске жизни за пределами Земли", - говорится в сообщении.

Анонс предполагает освещение результатов новых миссий, а также поиск водных ресурсов на объектах Солнечной системы. Также станут известны детали экспедиции на шестой спутник Юпитера - Европу.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля ученые NASA обнаружили у звезды TRAPPIST-1 семь планет размером с Землю, предполагалось, что на трех из которых условия подходят для существования жизни, поскольку на них, вероятно, есть вода и густая атмосфера. Однако впоследствии стало известно, что эти планеты непригодны для жизни.