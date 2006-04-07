Домен .eu начинает конкуренцию с .com

Пользователям Интернет в странах Евросоюза с пятницы открыт доступ к регистрации доменных имен в зоне .eu. Ранее такая возможность была предоставлена только юридическим лицам.

В целом по ЕС стоимость услуги не должна будет превышать 12 евро.

На сегодняшний день на регистрацию в зоне .eu уже поступило 320 тысяч запросов.

"Европа и ее граждане могут отныне регистрировать свои доменные имена, пользуясь законодательной защитой Евросоюза. Я ожидаю, что уже сегодня будут поданы тысячи заявок, что сделает домен .eu не менее значимым, чем .com", - сказала в этой связи еврокомиссар по информационному обществу и СМИ Вивьян Рединг.

Согласно данным специального исследования, проведенного в первом квартале 2005 года европейским агентством Eurostat, в целом по 25 странам-членам ЕС услугами Интернета, по меньшей мере, один раз в неделю пользуются 48% граждан.

Согласно данным Eurostat, в целом по ЕС доступ в Интернет имеют 91% компаний и фирм.

Среди стран ЕС больше всего пользователей Интернета зарегистрировано в Нидерландах (78%), в Люксембурге (77%), Дании (75%) и Швеции (73%), меньше всего - в Литве (16%), Чехии (19%), Греции и Венгрии (по 22%), Словакии (23%).

РИА "Новости"