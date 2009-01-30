Франция переходит на АЭС третьего поколения

Франция в 2012 году намерена начать строительство второго в стране ядерного реактора типа EPR (европейский реактор с водой под давлением) на площадке "Панли" (департамент Приморская Сена), говорится в коммюнике Елисейского дворца.

"Государство утвердило проект (французской энергетической компании) EDF по строительству станции в Панли в Приморской Сене. EDF произведет эти работы в рамках проектной компании, ей будет принадлежать основная доля. Партнером в проекте выступит (газовая компания) GDF Suez", - отмечается в документе.

При этом Елисейский дворец подчеркивает, что в проекте могут принять участие и другие партнеры.

Согласно коммюнике, EDF в течение ближайших недель передаст проект на рассмотрение национальной комиссии. Начало строительства запланировано на 2012 год, подключение станции к электросетям - в 2017 году.

При этом в перспективе государство "признает желание" GDF Suez взять на себя строительство и эксплуатацию следующего реактора EPR.

Строительство первого реактора EPR начато в 2007 году на площадке АЭС "Фламанвилль" недалеко от Шербура, его ввод в эксплуатацию намечен на 2012 год. Проектом также руководит EDF. Его стоимость составит 4 миллиарда евро.

Реактор EPR был разработан французской компанией Areva на основании французско-германских технических проектов. Оба реактора должны заменить парк французских АЭС, включающий 19 станций и 58 энергоблоков. По сравнению с реакторами предыдущих поколений у EPR уменьшена вероятность возникновения аварий, увеличена рентабельность реактора за счет повышения мощности до 1600 мегаватт и более экономичного использования топлива.

РИА “Новости”