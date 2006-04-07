Состоялась премьера нового поколения Audi TT

В четверг вечером состоялась мировая премьера нового поколения спортивного купе Audi TT. Первый публичный показ автомобиля пройдет на автошоу в Нью-Йорке уже на следующей неделе, а начало продаж новинки запланировано на лето нынешнего года.

Новый Audi TT построен на основе биметаллического шасси: 69 процентов кузовных элементов выполнены из алюминия, а оставшиеся - из стали, и помогают максимально грамотно распределить вес автомобиля. В итоге, купе отличается оптимальной развесовкой по осям, а также более жестким по сравнению с предшественником кузовом. Новый автомобиль на 14 сантиметров длиннее предыдущей модели (его длина выросла до 4,18 метра), и на восемь сантиметров шире (1,84 метра).

Дизайн нового Audi TT, не смотря на сходство с предшественником, выполнен уже в новом фирменном стиле марки. Ключевыми элементами облика автомобиля являются вытянутая V-образная решетка радиатора, узкие фары головного света и сильно наклоненная задняя стойка кузова. Нельзя не отметить и тот факт, что Audi TT - это уже, фактически, трехдверный хэтчбек, а не классическое купе. Задняя дверь у новинки открывается вверх вместе с задним стеклом.

Комплектоваться Audi TT второго поколения будет пока только двумя бензиновыми моторами.Первый - это двухлитровый четырехцилиндровый турбомотор с непосредственным впрыском топлива мощностью 200 лошадиных сил. С нуля до ста километров в час такое купе может ускоряться за 6,4-секунды, а его максимальная скорость составляет 240 километров в час. Второй мотор - 3,2-литровый V6 мощностью 250 лошадиных сил, позаимствованный у VW Golf R32. С ним Audi TT разгоняется до ста километров в час за 5,7-секунды, а его максимальная скорость ограничена 250 километрами в час. В паре с любым из этих моторов может работать либо шестиступенчатая механическая коробка передач, либо КПП с двумя сцеплениями серии S-Tronic.

Четырехцилиндровый Audi TT будет доступен только в моноприводной версии, а полноприводную трансмиссию quattro можно будет заказать только на автомобиль с мотором V6.

Отметим также, что в качестве опции на новое купе уже осенью нынешнего года можно будет заказать новую активную подвеску Audi Magnetic Ride, изменяющую характеристики работы амортизаторов в зависимости от состояния дорожного покрытия.

Цены на новое поколение Audi TT пока не сообщаются.

Лента.ру