В Канаде построят частный космодром

Канадская компания PlanetSpace получила разрешение от властей Новой Шотландии (Канада) на строительство частного космодрома на мысе Бретон (Cape Breton), на побережье Атлантики.

С нового космодрома будут взлетать корабли, разработанные этой компанией. Причём они будут первыми пилотируемыми космическими аппаратами, отправленными Канадой на орбиту.

Выбранный участок имеет удачное расположение, благодаря которому отработанные ступени ракет-носителей будут падать в океан, а не на населённые пункты. А, кроме того, с этого космодрома возможно выведение кораблей на траекторию полёта к Международной космической станции. На такие рейсы PlanetSpace тоже рассчитывает.

Канадская машина, о которой идёт речь - это крылатая "Серебряная стрела" (Silver Dart). Этот корабль, водружённый на вершину ракеты, разрабатываемой опять же компанией PlanetSpace, сможет поднимать в космос восьмерых человек, передает MIGNews.

Первый старт на околоземную орбиту Silver Dart современного запланирован на 2009 год.