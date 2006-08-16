Audi выпустит открытую версию суперкара R8 (фото)

Компания Audi собирается выпустить открытую версию своего нового суперкара Audi R8. По информации немецкого издания "Heilbronner Stimme", появление этой модификации запланировано на 2008 год.

Напомним, что премьера Audi R8 с кузовом купе запланирована на сентябрь текущего года и пройдет в рамках Парижского автосалона. В основе новинки лежит модернизированное шасси Lamborghini Gallardo, а комплектоваться она будет 420-сильным мотором V8 от Audi RS4 и системой полного привода quattro. Чуть позже на рынок выйдет более мощная версия с 500-сильным двигателем V10. Длина автомобиля составляет 4,4 метра, а высота - 1,3 метра. Масса Audi R8 равна 1600 килограммам.

По предварительным сведениям, стоимость нового суперкара Audi в Германии составит чуть меньше 100 тысяч долларов. Выпускать этот автомобиль будут 250 рабочих, которые смогут собирать по 5000 машин в год.

Лента.ру